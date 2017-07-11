Син Трампа показав в мережі, як його батько "збиває" літак CNN (відео)

Дональд Трамп – молодший розмістив в Instagram змонтоване відео, на якому його батько, президент США, "збиває" літак з написом "CNN".

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У ролику використано кадри з фільму "Кращий стрілець" 1986 року. За сюжетом, глава держави пілотує винищувач і переслідує літак CNN. Він натиснув червону кнопку, і ракета вмить розриває борт каналу.

"Чи не найкраще, що я бачив. Гей, CNN, ми чули, ви любите меми", – звернувся син глави держави до телеканалу, супроводивши пост смайлами.

Раніше Дональд Трамп, що знаходиться в конфлікті з CNN, опублікував відео 2007 року з реслінгу, де він раптово нападає на суперника, валить його на землю і починає бити. При цьому обличчя його опонента прикрите логотипом CNN.

Трамп запропонував перейменувати CNN в FNN, оскільки, як він стверджує, телеканал поширює про нього фейкові новини.