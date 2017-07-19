В Естонії поліція 14 років шукала вкрадений велосипед

В Естонії поліції вдалося відшукати викрадений велосипед через 14 років після його пропажі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Велосипед був вкрадений із балкона багатоквартирного будинку в місті Тирва. Власниця 14 років тому повідомила про зникнення поліції і вказала номер рами. В цьому році зникле транспортний засіб знайшли у Валге і поліція повідомила про це жінці.

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«Жінка була вражена і здивована, що велосипед повернеться до неї. Тим більше, що напередодні родина планувала покупку нового велосипеда і вперше за довгий час обговорювала зникнення старого. Сім'я навіть пожартувала, що, можливо, немає сенсу купувати новий велосипед, раптом скоро повернуть старий. Їх тим більше вразила радісна звістка про знайдений велосипед від поліції, яка надійшла на наступний день», - сказав констебль Марек Кяйс.