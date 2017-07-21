Британські поліцейські оштрафували п'ятирічну дівчинку за продаж лимонаду

У Лондоні поліцейські оштрафували п'ятирічну дівчинку за продаж лимонаду гостям музичного фестивалю.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Evening Standard.

Дівчинці сподобався шкільний ярмарок і вона хотіла зробити щось подібне самостійно, розповідає її батько Андре Спайсер.

Вони разом з дочкою приготували лимонад і поставили стіл разом з напоєм на подвір'ї свого будинку, повз який якраз йшли гості фестивалю Lovebox.

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За словами Андре Спайсера, людям сподобався лимонад і вони були щасливі зробити внесок у місцеву громаду.

Однак через півгодини до дівчинки підійшли четверо поліцейських і почали пояснювати їй, що вона не може торгувати без ліцензії. Згодом правоохоронці виписали їй штраф за торгівлю без відповідної ліцензії.

Дівчинка злякалася поліцейських, розплакалася і постійно запитувала "Що я зробила не так".

"Це не виглядало так, ніби вона намагається заробити багато грошей. Це всього лише п'ятирічна дитина, яка продавала лимонад", - поскаржився її батько.

Згодом у місцевій районній раді вибачилися перед дівчинкою і її батьками та пообіцяли скасувати штраф. Місцеві чиновники запевнили, що надалі поліцейські будуть проявляти здоровий глузд.