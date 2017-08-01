Співробітники Банку Англії вперше за 50 років вийшли на страйк

18:47, 01 серпня 2017
Курйози
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Підставою, через яку вони влаштували страйк стало підвищення зарплати, яке співробітники установи порахували «сміховинним».

REUTERS

Обслуговуючий персонал Банку Англії, включаючи прибиральників і охоронців, вийшов на страйк, повідомляє kommersant.ru. Це сталося через те, що вони порахували підвищення зарплати «сміховинним». Переговори з керівництвом банку результату не принесли.

Протестувальники зібралися біля штаб-квартири Банку Англії в Сіті. Деякі з них - в масках, на яких зображений керуючий банком Марк Карні.

Наголошується, що це - перший страйк співробітників Банку Англії більш ніж за 50 років.

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Теги: #співробітники Банку англії#страйк співробітників банку