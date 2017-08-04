Житель Техасу намагався застрелити броненосця і отримав кулю в обличчя рикошетом

Житель Техасу був доставлений в лікарню з вогнепальним пораненням щелепи. Чоловік розповів, що намагався застрелити броненосця, який повз повз його будинку. В результаті куля відлетіла від панцира і прострелила чоловіка, передає kltv.com.

Чоловік, чиє ім'я не називається, виявив броненосця у дворі свого будинку в Марієтті рано вранці 4 серпня. З незрозумілих причин, він вирішив позбутися від тварини, розстрілявши його з револьвера. Чоловік тричі вистрілив в тварину, і принаймні одна з куль досягла мети — особи невдалого стрілка.

Читайте такожУ Швеції лось-пустун кинувся навздогін за гравцем у гольф (відео)

Шериф округу Кас Ларрі Роу розповів, що після того, як чоловік звернувся до лікарів, фахівці намагалися знайти пораненого броненосця. Але, мабуть, тварина не отримала ушкоджень і самостійно покинула поле битви. Стрілець ж досі знаходиться у лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Броненосці здавна є об'єктами полювання. Їх біле м'ясо вважається делікатесом у народів Латинської Америки. Панцирі броненосців ідуть на сувеніри і музичні інструменти.