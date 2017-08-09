У Британії засудили поліцейського, який знімав з вертольота оголених людей

У Британії поліцейського, який зі службового вертольота знімав на пляжі оголених і тих, що займалися сексом людей, засудили до одного року тюремного ув'язнення, повідомляє «Бі-бі-сі».

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Поліцейського Адріана Погмоура звинуватили в неправомірній поведінці на службі. Ще з двох поліцейських і двох пілотів, що були з ним на вертольоті, зняли звинувачення, так як вони не знали про те, що Погмоур веде зйомку.