У Британії засудили поліцейського, який знімав з вертольота оголених людей

04:02, 09 серпня 2017
Курйози
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Поліцейського Адріана Погмоура звинуватили в неправомірній поведінці на службі.

/ фото bbc.com

У Британії поліцейського, який зі службового вертольота знімав на пляжі оголених і  тих, що займалися сексом людей, засудили до одного року тюремного ув'язнення, повідомляє «Бі-бі-сі».

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Поліцейського Адріана Погмоура звинуватили в неправомірній поведінці на службі. Ще з двох поліцейських і двох пілотів, що були з ним на вертольоті, зняли звинувачення, так як вони не знали про те, що Погмоур веде зйомку.

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Теги: #поліцейський у британії знімав оголених людей#засуджений поліцейський в Британії