Жінка викопала у свекрушиному городі моркву з дорогоцінним кільцем

84-річна мешканка Канади Мері Грем змогла повернути втрачене 13 років тому кільце з діамантом. Воно виявилося на морквині, викопаній у її городі, повідомляє Бі-бі-сі.

У 2004 році жінка втратила кільце, сапаючи грядки на сімейній фермі у провінції Альберта. Мері була невтішна, але воліла зберегти втрату в таємниці від всіх, окрім свого сина. Вона купила схоже, але більш дешеве кільце, яке всі ці роки і носила як ні в чому не бувало.

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У понеділок її невістка, що живе тепер на фермі, несподівано розкрила таємницю. Вона знайшла перстень, коли відмивала від бруду криву морквину, викопану в городі до вечері. Морквина проросла прямо через загублене кільце.

Син Мері Грем відразу здогадався, кому може належати кільце, і подзвонив матері.

Тепер жінка шкодує, що приховала правду від свого чоловіка, який помер 5 років тому. За її словами, чоловік був великим веселуном і, можливо, знайшов би цю історію досить кумедною.

Це не перша історія з діамантом, знайденим у городі. У 2011 році жінка в Швеції знайшла свою втрачену обручку, яка також з'явилася на морквині через 16 років після зникнення.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно мешканка Київської області звернулася до рятувальників. На її городі оселився "динозавр", який з'їв її кабачки.