Пожежники з'їли врятованих ними ж із вогню поросят

Пожежники з британського села П'юзо, графство Уїлтшир, з'їли поросят, яких самі врятували від вогню. Про це в середу, 23 серпня, повідомляє видання The Daily Telegraph.

У лютому рятувальники виїжджали на гасіння пожежі на одній з навколишніх ферм, де загорілися 60 тонн сіна. Їм вдалося врятувати з палаючої комори двох свиноматок та 18 поросят.

Читайте такожВ Одесі до надзвичайників довелося знімати з дерева "спасителя" кішки

Через півроку господиня ферми запросила співробітників пожежної станції П'юзо спробувати сосиски, приготовані з дорослих уже поросят. Вона пояснила, що хотіла таким чином віддячити їм за порятунок тварин.

У 2016 році повідомлялося, що у Франції з вантажівки, що їхала на бійню, втекли 200 свиней.