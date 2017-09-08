Понад 150 котів і кішок покликали британського музиканта відвідати їхній острів (відео)

Японський «острів кішок» Аїносіма покликав в гості британського музиканта Еда Ширана. Співак відомий своєю любов'ю до котів, приїде в Японії на гастролі, пише telegraph.co.uk.

Туристичний офіс Аїносіми записав відеозвернення, в якому говориться, що понад 150 котів і кішок з нетерпінням чекають на Ширана.

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Острів знаходиться недалеко від міста Фукуока. Він став популярним в 2013 році, коли канал CNN назвав його одним з п'яти місць в Японії, де коти затьмарюють місцеві туристичні визначні пам'ятки.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Японії знайшли острів, на якому кішок майже в вшестеро більше ніж людей.