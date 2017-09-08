У Південній Кореї одночасно одружились 4 тисячі пар, більшість – наосліп (відео)
12:14, 08 вересня 2017Курйози
50 0
Масове весілля відбулося за обрядом корейської "Церкви Об'єднання", яку ще називають сектою Муна.
Ілюстрація / REUTERS
Тисячі білих суконь і чорних смокінгів - у Південній Кореї одночасно взяли шлюб 4 тисячі пар із 64 країн світу, більшість – наосліп.
Масове весілля відбулося за обрядом корейської "Церкви Об'єднання", яку ще називають сектою Муна. Багато хто з молодят побачили одне одного вперше лише на заручинах, оскільки чоловіка чи дружину їм підбирало керівництво церкви.
Читайте такожМер мексиканського міста одружився з крокодилицею задля щастя містян
Вперше таке весілля відбулося понад пів століття тому, коли засновник секти благословив кілька десятків пар. З того часу масові церемонії відбуваються щороку і збирають тисячі молодят.
В Южной Корее одновременно поженились 4 тысячи пар, большинство - вслепую
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter