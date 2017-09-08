У Південній Кореї одночасно одружились 4 тисячі пар, більшість – наосліп (відео)

Тисячі білих суконь і чорних смокінгів - у Південній Кореї одночасно взяли шлюб 4 тисячі пар із 64 країн світу, більшість – наосліп.

Масове весілля відбулося за обрядом корейської "Церкви Об'єднання", яку ще називають сектою Муна. Багато хто з молодят побачили одне одного вперше лише на заручинах, оскільки чоловіка чи дружину їм підбирало керівництво церкви.

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Вперше таке весілля відбулося понад пів століття тому, коли засновник секти благословив кілька десятків пар. З того часу масові церемонії відбуваються щороку і збирають тисячі молодят.