Панда-акробат: як однорічна ведмедиця намагалася навчитися ходити по канату (відео)

12:40, 08 вересня 2017
Курйози
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Незважаючи на численні спроби, панді так і не вдалося проявити акробатичні навички.

У китайському центрі розведення панд зняли спроби однорічного ведмедика пройти по канату /

Співробітники центру для розведення панд у китайській провінції Сичуань записали на відео, як одна з підопічних - однорічна ведмедиця Пан Ю - намагається освоїти канат.

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Як видно на кадрах, незважаючи на численні спроби, панді так і не вдалося проявити акробатичні навички.

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Теги: #панда відео#панда ходить по канату