Панда-акробат: як однорічна ведмедиця намагалася навчитися ходити по канату (відео)

Співробітники центру для розведення панд у китайській провінції Сичуань записали на відео, як одна з підопічних - однорічна ведмедиця Пан Ю - намагається освоїти канат.

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Як видно на кадрах, незважаючи на численні спроби, панді так і не вдалося проявити акробатичні навички.