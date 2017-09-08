Панда-акробат: як однорічна ведмедиця намагалася навчитися ходити по канату (відео)
12:40, 08 вересня 2017Курйози
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Незважаючи на численні спроби, панді так і не вдалося проявити акробатичні навички.
У китайському центрі розведення панд зняли спроби однорічного ведмедика пройти по канату / скріншот
Співробітники центру для розведення панд у китайській провінції Сичуань записали на відео, як одна з підопічних - однорічна ведмедиця Пан Ю - намагається освоїти канат.
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Як видно на кадрах, незважаючи на численні спроби, панді так і не вдалося проявити акробатичні навички.
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