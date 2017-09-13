"Солов'їний послід": Ургант зачепив своїм жартом пропагандиста Кремля (відео)

У Росії розгорівся конфлікт між прокремлівським пропагандистом Володимиром Соловйовим та ведучим Іваном Ургантом.

В одному з випусків "Вечірнього Урганта" до ведучого прийшла модель Ірена Понарошку й принесла в студію подарунок - крем, яким Ургант й намастив обличчя.

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На питання, що це таке, гостя програми Понарошку сказала, що це солов'їний послід. На це Ургант жартома відповів, що це хороша назва для шоу на пропагандистському каналі "Росія".

У свою чергу, Соловйов у своєму Twitter відповів на жарт Урганта.

"А ніхто не знає, Іван Ургант не в "Миротворці"? Ось його батько. Але з іншого боку я знаю чудовий спосіб, щоб не потрапити у "Миротворець" – достатньо у себе на каналі гаденько пожартувати про мене. Тоді тебе починають цитувати обвинувачені у педофілії громадяни, які перебувають у бігах в Празі з криком "Молодець", – заявив він.

Також незабаром Ургант-старший став на сторону сина в конфлікті із Соловйовим.