В Англії рятувальникам довелося евакуювати з гори обкурених туристів

Група туристів застрягла на найвищій горі в Англії через вживання марихуани, після чого їм знадобилася допомога рятувальників. Про це повідомила в Twitter поліція графства Камбрія на північному заході країни, де і стався інцидент, як пише "Лента.ру".

Як уточнює The Independent, ввечері в суботу, 23 вересня, четверо мандрівників піднялися на гору Скофелл-Пайк висотою 978 метрів. Там вони накурилися марихуани, після чого зрозуміли, що пересуватися самостійно вже не можуть. Відпочиваючі подзвонили в поліцію з проханням про допомогу.

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У підсумку до туристам, крім правоохоронців, направили рятувальників, медиків і добровольців, а також задіяли авіацію. Через більше ніж три години пошуків вони були евакуйовані з гори.

У поліції Камбрії підкреслили, що брали участь в операції піддавали своє життя ризику. Правоохоронці також розкритикували поведінку туристів.