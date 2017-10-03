Китаєць разом зі своїм дорогим Rolls-Royce провалився під землю серед дороги (відео)

Коли купуєш автомобіль майже за мільйон доларів, менше всього хочеться потрапити на ньому в аварію. А ще менше – втратити авто не зі своєї вини. В цьому відношенні не дуже пощастило одному з жителів китайського міста Харбін, Rolls-Royce якого провалився під землю. Інцидент був зафіксований камерою і відразу ж потрапив в соцмережі.

За словами власника автомобіля, він зупинився на світлофорі в очікуванні зеленого світла. Як раптом земля затремтіла і почала провалюватися прямо під колесами автомобіля. В результаті машина, придбана за $755 тис., опинилася у триметровій ямі. І хоча чоловік був дуже засмучений пошкодженим майном, все-таки йому вдалося уникнути серйозних травм.