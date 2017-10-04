У Китаї страуси, які втекли з ферми, влаштували переполох на автомагістралі (відео)

У Китаї п'ять страусів, які втекли з ферми, стали причиною серйозних проблем з рухом після того, як вирішили пробігтися по жвавій автостраді. Птахам вдалося пробігти близько 50 кілометрів до того моменту, як їх нарешті зловили, пише South China Morning Post.

Інцидент стався в місті Фошань у провінції Гуандун на півдні країни 3 жовтня. За словами господаря ферми, на якій страуси прожили до втечі шість місяців, птахи вибили двері свого вольєра і зламали тримав її дротяний гачок.

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Поліції вдалося зловити двох птахів на одному з перехресть. Ще двох вдалося перехопити за допомогою перехожих на автобусній зупинці. П'ятого страуса зловив господар ферм, кинувся навздогін.

Птахів повернули назад на ферму, з якої вони втекли. Через деякий час четверо з п'яти страусів померли від виснаження, викликаного пятдесятикілометровим забігом по жарі.

Як повідомляв УНІАН, американський пес потрапив в книгу рекордів Гіннеса за найдовший язик на планеті.