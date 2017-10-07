Словацький марафонець фінішував з оголеним членом (відео)
15:49, 07 жовтня 2017Курйози
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Він подолав дистанцію за 2 години 21 хвилину 51 секунду.
Ілюстрація / REUTERS
Курйозний випадок стався під час марафону в Кошиці. Словацький спортсмен Йозеф Урбан фінішував з оголеним пенісом, пише NEWSru.co.il.
Відеозапис викладений на YouTube.
Одна штанина шорт високо задерлася і останні кілька хвилин 31-річний спортсмен біг з оголеним членом.
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Він подолав дистанцію за 2 години 21 хвилину 51 секунду.
Йозеф Урбан посів 10-е місце в марафоні в Кошиці.
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