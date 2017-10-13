В Аргентині зняли на відео місцеву "чупакабру"
10:50, 13 жовтня 2017Курйози
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В Аргентині зняли на відео істоту, яку дівчата-підлітки сприйняли за гобліна.
Зустріч з дуенде: в Аргентині зняли на відео істоту, яку дівчата-підлітки сприйняли за гобліна
У провінції Тукуман в Аргентині дівчата у паніці втекли, злякавшись потвори, яку місцеві називають дуенде.
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За легендами, це - чоловічки дуже маленького зросту, які нападають на дітей, а іноді - навіть на дорослих.
Інтернет-користувачі тепер обговорюють, чи справді це був гоблін. Востаннє дуенде місцеві малюки нібито бачили у лютому, коли грали у футбол.
Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області з'явився "чупакабра", місцеві жителі в паніці.
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