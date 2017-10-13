В Аргентині зняли на відео місцеву "чупакабру"

У провінції Тукуман в Аргентині дівчата у паніці втекли, злякавшись потвори, яку місцеві називають дуенде.

Читайте такожГігантський павук піймав мишу і став зіркою Facebook (відео)

За легендами, це - чоловічки дуже маленького зросту, які нападають на дітей, а іноді - навіть на дорослих.

Інтернет-користувачі тепер обговорюють, чи справді це був гоблін. Востаннє дуенде місцеві малюки нібито бачили у лютому, коли грали у футбол.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області з'явився "чупакабра", місцеві жителі в паніці.