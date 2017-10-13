У Києві оголений чоловік "йшов до церкви" (відео 21+)

У Києві спіймали місцевого жителя, який оголений нібито вирішив сходити в церкву. Відео затримання чоловіка на своїй сторінці у Facebook опублікував "Київ оперативний".

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Інцидент стався в столиці на вулиці Білицькій. Приїхавши на місце, співробітники поліції попросили його зупинитися й пояснити, чому він голий.

"Чоловік відповів, що поспішає до церкви. Поліцейські попросили пройти з ними в автомобіль, щоб надати допомогу, але чоловік почав агресивно поводитися. "Термінатора" довелося доставити в місцевий відділок поліції для подальшого з'ясування обставин", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Києві на площі Перемоги помітили жінку, яка йшла абсолютно без одягу.