Морська риба стрибнула в горло рибаку, який її поцілував

28-річний британець вирішив відсвяткувати вдалий улов і поцілував 14-сантиметрову морську камбалу, однак у цей момент риба вислизнула у нього з рук і буквально встрибнула в рот чоловіку, розповів його приятель, пише Російська служба ВВС.

Чоловік, ім'я якого невідоме, перестав дихати і пережив зупинку серця прямо на пірсі морського курорту Боскомб, в передмісті британського міста Борнмут.

Працівникам швидкої допомоги вдалося в машині швидкої витягнути рибу з горла потерпілого за допомогою щипців.

Медбрат Метт Харрісон повідомив: "Нам треба було якомога швидше витягти рибину з пацієнта, інакше він би просто не доїхав до лікарні".

"Я прекрасно розумів, що у мене був єдиний шанс зробити це правильно - якщо б я випустив з рук щипці, або рибина зісковзнула б в сторону і пішла з поля зору, або від неї відірвався б шматок, ми б нічого не змогли зробити, щоб звільнити дихальні шляхи".

За словами медпрацівника, риб'ячі зуби і зябра застрягли в горлі у потерпілого, проте в кінцевому підсумку їх теж вдалося витягти.

Це був найбільш незвичайний випадок за всю його лікарську практику, додав медик.

Члени місцевого морського клубу Boscombe Pier Sea Anglers намагалися робити штучне дихання потерпілому до приїзду швидкої допомоги.

Представник спільноти Іен Кові повідомив: "Він цілував рибу, і в цей час вона стрибнула йому в горло. Це місцева традиція - цілувати першу спійману рибу".

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Працівникам швидкої допомоги вдалося відновити серцебиття рибака на пірсі протягом трьох хвилин.

Метт Харисон, який врятував життя рибалки, додав: "Ми дуже раді, що у пацієнта не було побічних ефектів у зв'язку з зупинкою серцевої діяльності, що могло легко призвести до трагічних і незворотних наслідків".