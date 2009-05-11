У Польщі вигадали нове покарання для п'яних водіїв

Польський уряд готує зміни до Кримінального кодексу, що передбачатимуть посилення відповідальності за керування автомобілями у нетверезому стані.

Як повідомляє Polska, п’яних водіїв, згідно з чинним законодавством, нині карають штрафом та вилучають права. Зміни ж пропонують карати таких водіїв також обов’язковими громадськими роботами.

«Той, кого зловлять п’яним за кермом авто, буде змушений, наприклад, стригти газони... Мова йде про те, аби його бачили сусіди», - сказав заступник міністра юстиції Польщі Кшиштоф КВЯТКОВСЬКИЙ.

Крім того, водіїв, яких кілька разів буде затримано у нетверезому стані, позбавлятимуть водійських прав назавжди.

Експерти підтримують посилення відповідальності за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння.

Зміни до закону, підготовлені правлячою в Польщі «Громадянською платформою», підтримує також найбільша опозиційна партія «Право і справедливість».