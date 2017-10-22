Бородатий супермен: син Трампа опублікував фото батька в образі супергероя

Син президента США Дональд Трамп - молодший опублікував в Instagram фальшиву обкладинку Time зі своїм батьком в образі Супермена.

На картинці президент США з бородою, одягнений у костюм супергероя, а на грудях у нього красується буква "Т".

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Він ніби зображений на обкладинці журналу Time, а напис на ній свідчить "Президент Трамп робить Америку великої знову".

Як повідомляв УНІАН, малюнок Трампа продали на аукціоні за 16 тисяч доларів. За картину, яка швидше нагадує малюнок маленької дитини, заплатили 16 тисяч доларів.