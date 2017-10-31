"Цукерки або смерть": в США на Хелловін дитину пригостили наркотиком замість цукерок

У США мати одного з дітей, що ходили по хатах сусідів і збирали частування перед Хелловіном, виявила серед них пакет з метамфетаміном. Інцидент стався в індіанській резервації Меноміні, розташованої в штаті Вісконсін. Про це повідомляє New York Post.

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Поклав хтось наркотик в пакет навмисно або ж він впав туди випадково, поки невідомо. Повідомляється лише, що жінка відразу звернулася в поліцію. Правоохоронці підтвердили, що в пакеті насправді знаходиться заборонений препарат.

Інші діти метамфетамін в подарунок не отримали, відзначає видання.

В кінці жовтня стало відомо, що влада американського штату Нью-Джерси перед Хелловіном закликали побоюватися цукерок з марихуаною. Прихильники легалізації канабісу вважають цукерки з наркотиком міською легендою.

У США випрошування цукерок - одна з головних традицій Хелловіна. Діти, вбрані в костюми, ходять районами від будинку до будинку з питанням «Цукерки або смерть?» (trick-or-treat). «Смерть» означає жартівливу загрозу заподіяти зло господареві будинку або його майну, якщо він не дасть цукерки. Деякі американці просто залишають солодощі на ґанку.