Захарченко розповів про нову розробку "вчених" ДНР: винайдено спосіб укладати асфальт в калюжі

Вчені Донбаської академії будівництва і архітектури (ДонНАБА) придумали технологію будівництва доріг при "будь-яких погодних умовах". Про це повідомив керівник самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Олександр Захарченко, як передає один із ресурсів бойовиків.

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«У нас вже є нові технології, які дозволяють укладати дороги за будь-якої погоди, в тому числі в дощ і сніг. Це — розробка наших вчених Доннаба, і ми вам її скоро продемонструємо. Це буде маленька сенсація», — розповів Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше ватажок «ДНР» Олександр Захарченко стверджував, що в 2014 році зустрічався з інопланетянами і отримав їх технології.