Не гірше від Джеймса Бонда: екстремали зістрибнули з вершини гори й влетіли до літака на ходу (фоторепортаж, відео)

Двоє французів у крилатих костюмах змогли зістрибнути з вершини гори Юнгфрау й залетіти у відчинені двері невеликого літака над швейцарськими Альпами.

Читайте такожЕкстремал здійснив приголомшуючий політ над Дубаєм на реактивному ранці (відео)

До літака учасники ролика потрапили через вхід, який знаходився лише за кілька метрів від пропелера.

Екстремали зізналися, що перед записом цього ролика провели понад 100 тестових стрибків в Іспанії.

Тим часом, Reddit зазначили, що такий же трюк був у фільмі про пригоди Джеймса Бонда "Золоте Око" 1995 року. Там герой потрапляє в літак зістрибнувши з висоти на мотоциклі.