Пригоди невдахи в Росії: чоловік хотів підпалити авто і загорівся сам (відео)

11:06, 01 грудня 2017
Курйози
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Переляканий чоловік на відео швидко тікає з місця злочину і на ходу намагається загасити на собі вогонь.

Підпалити "Мерседес" і ледь не згоріти живцем. У мережі все більшу популярність набуває відео з російської Пермі.

На кадрах видно, як чоловік у капюшоні підходить до люксової машини, розливає легкозаймисту речовину, підпалює сірники. І тут несподівано разом з машиною спалахує сам.

Переляканий чоловік швидко тікає з місця злочину і на ходу намагається загасити на собі вогонь.

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Теги: #чоловік підпалив себе#підпалив машину