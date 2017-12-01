Пригоди невдахи в Росії: чоловік хотів підпалити авто і загорівся сам (відео)

Підпалити "Мерседес" і ледь не згоріти живцем. У мережі все більшу популярність набуває відео з російської Пермі.

На кадрах видно, як чоловік у капюшоні підходить до люксової машини, розливає легкозаймисту речовину, підпалює сірники. І тут несподівано разом з машиною спалахує сам.

Переляканий чоловік швидко тікає з місця злочину і на ходу намагається загасити на собі вогонь.