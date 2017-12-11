Комунальник за покликанням: на Тернопільщині чоловік напідпитку вкрав трактор, щоб почистити село від снігу

На Тернопільщині затримали нетверезого чоловіка, який вкрав трактор, щоб почистити вулиці села від снігу. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців звернулися жителі Великих Дедеркал Шумського району з повідомленням, що їхній добряче випивший односелець роз’їжджає на тракторі. Поліцейські групи швидкого реагування виїхали на місце події і застали водія трактора Т-40 за кермом у нетверезому стані.

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Як з’ясувалося, трактор належить Великодедеркалівському комунальному господарству. Керівник підприємства впізнав крадія, адже той раніше працював у них. Каже: "той непогана людина, от тільки як тверезий, а щойно вип‘є – ростуть за ним золоті верби".

Виявилося, що чоловік попередньо розпив алкоголь, а після цього під дією спиртного вирішив розчистити дороги від снігу у селі. Відтак вкрав трактор і вирушив ним вулицями села. Там його й застали правоохоронці.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Як повідомляв Погода.УНІАН, ввечері 10 грудня Україну накрив сильний снігопад, в результаті чого через негоду було знеструмлено понад 500 населених пунктів у 14 областях.