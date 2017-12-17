Шляхом Санти: американець пішов на пограбування офісу і застряг у димарі
02:21, 17 грудня 2017Курйози
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32-річний чоловік сам зателефонував у 911, повідомивши, що застряг у трубі.
Для звільнення довелося задіяти спеціальне устаткування / фото kcra.com
У каліфорнійському місті Сітрес Хайтс чоловік пішов на пограбування офісу, але застряг у димарі. Про це повідомляє KCRA Sacramento.
32-річний Джессі Берубе (Jesse Berube) сам зателефонував у 911, повідомивши, що застряг у трубі. Прибувши на місце, поліцейські виявили, що він намагався через димар проникнути в офісне приміщення.
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«Йому це не вдалося, він застряг і не міг вилізти з димоходу. На щастя, у нього вийшло викликати допомогу», — повідомили правоохоронці.
Для звільнення Берубе довелося задіяти спеціальне обладнання. Після того, як чоловік був витягнутий з димаря, його заарештували.
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