Шляхом Санти: американець пішов на пограбування офісу і застряг у димарі

У каліфорнійському місті Сітрес Хайтс чоловік пішов на пограбування офісу, але застряг у димарі. Про це повідомляє KCRA Sacramento.

32-річний Джессі Берубе (Jesse Berube) сам зателефонував у 911, повідомивши, що застряг у трубі. Прибувши на місце, поліцейські виявили, що він намагався через димар проникнути в офісне приміщення.

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«Йому це не вдалося, він застряг і не міг вилізти з димоходу. На щастя, у нього вийшло викликати допомогу», — повідомили правоохоронці.

Для звільнення Берубе довелося задіяти спеціальне обладнання. Після того, як чоловік був витягнутий з димаря, його заарештували.