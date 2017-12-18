У Мексиці Санта-Клауси влаштували святковий марафон (фото)

У мексиканській Монтерреї пройшов масовий забіг Санта-Клаусів та інших різдвяних персонажів, передає «mir24».

На старт вийшли близько 600 учасників. Для дорослих підготували траси на п'ять і 10 кілометрів, а маленьким Санта-Клаусам досить було пробігти три.

Забіг був організований для благодійності. Частину зібраних коштів буде спрямовано на допомогу дітям з неблагополучних сімей.