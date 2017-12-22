"Оголені новини": відома телеведуча повністю роздяглася під час ранкової програми (відео)

Відома венесуельська телеведуча Юві Палларес, яка дуже любить вести свої шоу оголеною (настільки, що навіть веде рубрику «Оголюючи новини»), знову роздяглася у прямому ефірі, пише "Медіаняня".

На цей раз - під час ранкового шоу, в ході якого розповідала про лікувальну фізкультуру та гімнастику.

Протягом 2015 року Палларес оголювалася в прямому ефірі кожен раз, коли збірна Венесуели з футболу вигравала у Кубку Америки.