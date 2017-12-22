У США відправлене однокласнику голе селфі дійшло до суду і звинувачень у порнографії

В США 14-річну школярку звинуватили у виготовленні порнографічних матеріалів після того, як вона відправила своєму однокласнику голе селфі. Про це повідомляє KSTP.

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За даними звинувачення, дівчинка використовувала Snapchat. Пізніше фотографія з голою неповнолітньою школяркою поширилася серед інших користувачів.

За обвинувачену заступилися члени Американського союзу захисту громадянських свобод, які виступили за припинення судового переслідування.

Захист стверджує, що інцидент слід ідентифікувати як секстинг (листування з відправкою оголених фотографій), а не як виготовлення порнографії. Але складність полягає в тому, що, за законами штату Міннесота, де розглядається справа, між ними не існує відмінностей.

При цьому в справі не фігурує жертва, оскільки ні одержувач, ні його батьки не зверталися до суду. Звинувачення розглядає цю подію як «спосіб проілюструвати очевидну проблему, у якої є наслідки».