У США горобець, який причаївся у літаку, зірвав рейс

Літак американської авіакомпанії Delta Air Lines був змушений перервати політ і повернутися в аеропорт через виявленого в кабіні пілота горобця.

Про це повідомляє телеканал FOX5.

Птаха на борту авіалайнера, який повинен був вилетіти з Детройта в Атланту, помітили ще в аеропорту. Однак членам екіпажу не вдалося його знайти і зловити. В результаті було вирішено підняти судно в повітря, проте через деякий час горобця знову виявили в кабіні пілота, і капітан прийняв рішення повернутися в Детройт, щоб не піддавати пасажирів ризику.

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Вже в аеропорту, після того як із літака висадили всіх пасажирів, птицю все-таки впіймали і відпустили на волю.

Раніше в грудні літак, що прямував з Лос-Анджелеса в Токіо, розвернули в повітрі через зайву людину на борту. Працівники авіакомпанії All Nippon Airways виявили незареєстрованого пасажира на одному з місць економ тільки через чотири години з моменту вильоту. З'ясувалося, що чоловік помилився рейсом. Пілот вирішив повернутися в Лос-Анджелес і висадити його.