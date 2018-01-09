Визнаний мертвим іспанський ув'язнений ожив перед розтином

Ув'язнений в іспанській тюрмі прокинувся у лікарняному морзі, де він опинився після того, як три медики констатували його смерть.

Як повідомляє Бі-бі-сі, Гонсало Монтойя Хіменес відбував термін у в'язниці в провінції Астурія на півночі Іспанії.

Він прийшов в себе за кілька годин до того, як судмедексперти повинні були приступити до розтину тіла.

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За словами членів його сім'ї, на тілі Хіменеса вже були позначки, які наносяться перед аутопсією. "Його підготували до розтину", - розповіли вони в інтерв'ю місцевій газеті La Voz de Asturias.

Зараз він перебуває під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії у місті Ов'єдо.

Імовірно, у Хіменеса стався напад каталепсії, повідомили в лікарні іспанського телеканалу Telecinco.

При каталепсії у людини уповільнюються життєво важливі функції до такої міри, що іноді може здатися, що вона мертва.

Але офіційного підтвердження діагнозу поки не прозвучало.

Невдалу смерть сертифікували три медика, що працюють у в'язниці. Вони розпорядилися, щоб тіло ув'язненого було доставлено в морг інституту судової медицини в Ов'єдо для подальшого огляду і встановлення причин смерті.