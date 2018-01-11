На "череві" крізь сніг: у США водій вирішив "прорватися" через снігову бурю на кабріолеті (відео)
Відео відчайдушної поїздки підкорило мережу, за кілька днів зібравши більше трьох мільйонів переглядів.
У місті Кренстон (штат Род-Айленд, США) водій автомобіля Mercedes з відкидним верхом виїхав на вулиці, незважаючи на рясний снігопад.
Відео відчайдушної поїздки, опубліковане в Facebook телеканалу WJAR, підкорило мережу, зібравши за кілька днів понад 3 млн переглядів.
На відео можна бачити, як кабріолет впевнено долає снігові замети, незважаючи на холод і сніг в салоні авто.
Читайте такожNASA показали світову мапу температурних аномалійРаніше повідомлялося, що східне узбережжя Північної Америки страждає за "циклону-бомби". Екстремальна погода стала причиною загибелі 19 людей в США і двох людей у Канаді.
Термін "циклон-бомба" американські метеорологи ввели для штормів, які значно посилюються протягом 24 годин за рахунок зниження атмосферного тиску, немов вибухова хвиля.
Але наслідки Грейсона, кажуть метеорологи, можуть бути більш руйнівними, ніж у багатьох справжніх бомб.