Злісна непокора: у США чоловік під час арешту покусав поліцейську собаку

У США чоловік під час затримання покусав поліцейську собаку.

Відзначається, що в штаті Нью-Гемпшир поліція прибула в будинок, де сталося вбивство, передає Reuters.

Обидва злочинці, що знаходилися в будівлі, чинили опір.

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«Один вкусив собаку, собака вкусила його у відповідь, після чого співробітникам довелося застосувати електрошокер», — розповіли в поліції.

Чоловікові пред'явили звинувачення в опорі співробітникам поліції і нападі на поліцейську собаку. Тварина в результаті інциденту не постраждала.