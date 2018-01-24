Злісна непокора: у США чоловік під час арешту покусав поліцейську собаку
05:07, 24 січня 2018Курйози
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У штаті Нью-Гемпшир поліція прибула в будинок, де сталося вбивство.
Тварина в результаті інциденту не постраждала / фото УНІАН
У США чоловік під час затримання покусав поліцейську собаку.
Відзначається, що в штаті Нью-Гемпшир поліція прибула в будинок, де сталося вбивство, передає Reuters.
Обидва злочинці, що знаходилися в будівлі, чинили опір.
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«Один вкусив собаку, собака вкусила його у відповідь, після чого співробітникам довелося застосувати електрошокер», — розповіли в поліції.
Чоловікові пред'явили звинувачення в опорі співробітникам поліції і нападі на поліцейську собаку. Тварина в результаті інциденту не постраждала.
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