В Німеччині активний противник ісламізації країни прийняв іслам

У Німеччині один з помітних членів ультраправої політичної партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), що відома своєю антиісламською риторикою, прийняв іслам.

Як повідомляє the Local, мусульманином став Артур Вагнер, який донедавна входив до державного законодавчого комітету АдН у Брандербурзі. У коментарі ЗМІ він заявив, що його перехід в іслам пов'язаний з особистими мотивами.

Читайте такожПапа Римський звершив месу з мігрантами та біженцямиПерехід Вагнера в іслам, як зазначається, виглядає особливо специфічно з урахуванням того, що лише минулого літа він звинувачував канцлера Ангелу Меркель в тому, що вона допустила «величезну помилку», відкривши кордони Німеччини для біженців.

На веб-сайті осередку АдН в Брандербурзі зазначається, що «Іслам не належить Німеччині», а ідеологія мультикультуралізму становить серйозну загрозу суспільному миру та культурній єдності.

В той же час, політик на волонтерських засадах брав участь у роботі, покликаній допомогти біженцям інтегруватись у німецьке суспільство.

В АдН, в свою чергу, журналістам заявили, що не мають проблем з віросповіданням Вагнера, оскільки релігія є «приватною справою». Тим не менш, в партії підтвердили, що Вагнер більше не є членом виконавчого комітету.