Під час страйку виборців Навального в центрі Москви заспівали відому пісню про Путіна (відео)

У російських містах пройшли мітинги в рамках акції "Страйк виборців", оголошеної опозиціонером Олексієм Навальним.

Учасники акції "Страйк виборців" по дорозі на Манежну площу в Москві заспівали відому пісню "Путін – х...ло!", присвячену президенту Росії Володимиру Путіну. Відео виконання опублікував в Twitter російський блогер Олександр Плющев.

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У російських містах пройшли мітинги в рамках акції "Страйк виборців", оголошеної опозиціонером Олексієм Навальним. За даними "ОВС-Інфо", затримали приблизно 90 осіб.

Навального затримали на несанкціонованої акції в Москві на вулиці Тверській.