Під час страйку виборців Навального в центрі Москви заспівали відому пісню про Путіна (відео)
06:27, 29 січня 2018Курйози
2096 0
У російських містах пройшли мітинги в рамках акції "Страйк виборців", оголошеної опозиціонером Олексієм Навальним.
Учасники акції "Страйк виборців" по дорозі на Манежну площу в Москві заспівали відому пісню "Путін – х...ло!", присвячену президенту Росії Володимиру Путіну. Відео виконання опублікував в Twitter російський блогер Олександр Плющев.
Читайте такожУ Москві поліція затримала Навального (відео)
У російських містах пройшли мітинги в рамках акції "Страйк виборців", оголошеної опозиціонером Олексієм Навальним. За даними "ОВС-Інфо", затримали приблизно 90 осіб.
Навального затримали на несанкціонованої акції в Москві на вулиці Тверській.
Страйкарі йдуть на Манежку, часу співають відому українську пісню pic.twitter.com/i0v2DPKePf— Plushev (@plushev) January 28, 2018
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter