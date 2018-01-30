Бойові мистецтва по-австралійськи: кенгуру в стрибку збив велосипедистку і поскакав геть (відео)

Він зіткнувся з велосипедисткою, після чого поскакав на іншу сторону дороги, де його чекали інші кенгуру.

В австралійському штаті Квінсленд кенгуру стрибнув на велосипедистку, їхала по дорозі.

Про це повідомляє видання News.com.au.

Інцидент зняла на відео знайома потерпілої. Тварина несподівано вискочила з узбіччя, коли жінка проїжджала повз. Вона зіткнулася із велосипедисткою, після чого поскакала на іншу сторону дороги, де її чекали інші кенгуру.

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Жінка впала на асфальт і отримала легкі травми. У лікарні їй наклали шви на ушкоджене при падінні коліно. Крім того, через травму плеча, отриману в результаті зіткнення із кенгуру, вона змушена носити праву руку на перев'язі.