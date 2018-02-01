Зуб за зуб: чоловік викрав евакуатор в знак помсти за відігнаний на штрафмайданчик автомобіль

Він пробрався вночі на штрафмайданчик і викрав один із евакуаторів.

Чоловік зі США вирішив помститися за відігнаний автомобіль за принципом «зуб за зуб». Він пробрався вночі на штрафмайданчик і викрав один із евакуаторів. Тягач вдалося повернути тільки після того, як поліція кинулася за викрадачем у погоню і пустила в хід дорожні шипи.

День не задався для 55-річного Шона О'Ніла з міста Олбані в Каліфорнії, розповідає SFGate. Його машину відігнали на штрафмайданчик, а коли він прийшов за нею, йому відмовили, так як автомобіль був конфіскований.

Тоді чоловік вирішив розібратися із проблемою по-своєму. Він відправився на штрафмайданчик знову — на цей раз вже вночі. О'Ніл переліз через паркан і спробував забрати свою машину, але не зміг її завести. Але чоловік вирішив не йти з порожніми руками. Він відшукав ключі від одного з евакуаторів, припаркованих на стоянці, і викрав його.

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Поліція отримала повідомлення про викрадення від евакуаторної компанії. Всередині викраденої машини був встановлений GPS-маячок, за допомогою якого вантажівку вдалося виявити в каліфорнійському Фрімонті. Відшукавши автомобіль, який перебував в русі, поліцейські спробували зупинити його на перехресті.

Спочатку передбачуваний викрадач слухав команди поліції, але потім вирішив випробувати удачу і втекти на евакуаторі, максимальна швидкість якого ледве перевищувала 70 кілометрів на годину.

До погоні підключилася дорожня поліція Каліфорнії, і за допомогою дорожніх шипів автомобіль вдалося зупинити в 25 кілометрах від місця початку погоні.

О'Ніл був затриманий і поміщений під заставу. Що саме він планував зробити з викраденою вантажівкою, чоловік не пояснив.