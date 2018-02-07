Tesla, яка долає простори всесвіту, миттєво стала мемом: реакція соцмереж на запуск SpaceX Falcon Heavy

Фото з "Теслою" в космосі не залишило байдужим багатьох інтернет-користувачів.

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