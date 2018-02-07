Tesla, яка долає простори всесвіту, миттєво стала мемом: реакція соцмереж на запуск SpaceX Falcon Heavy
Новітня ракета-носій Falcon Heavy, запуск якої відбувся напередодні з мису Канаверал (Флорида), вивела в космос електричний спорткар Tesla Roadster вишневого кольору. Відеозапис польоту «Тесли» в космосі Маск виклав у своєму Twitter.
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Фото з салону кабріолета, в якому сидить манекен, з видом на космос миттєво перетворилося на жартівливі меми від користувачів соцмереж. Ось деякі з них:
7 лютого 2018 р.
7 лютого 2018 р.
February 6, 2018
Camera views from *inside* the #FalconHeavy payload fairing pic.twitter.com/I5TUcHlJuf— Emily Calandrelli (@TheSpaceGal) February 6, 2018
February 6, 2018
February 6, 2018
7 лютого 2018 р.
Модернізував pic.twitter.com/0yLQgazGIw— Серафим Нарочанский (@_DrunkBear_) February 6, 2018
7 лютого 2018 р.
6 лютого 2018 р.
6 лютого 2018 р.
где ездишь ты vs где ездит сын маминой подруги pic.twitter.com/X6jbw5qdyX— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) February 6, 2018
Когда отделилась вторая ступень pic.twitter.com/3s5hEGJkWq— Bob Farber (@Bobchensk) February 6, 2018