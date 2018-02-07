Tesla, яка долає простори всесвіту, миттєво стала мемом: реакція соцмереж на запуск SpaceX Falcon Heavy

10:10, 07 лютого 2018
Курйози
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Фото з Теслою в космосі. Не лякайтеся - за кермом просто манекен

Новітня ракета-носій Falcon Heavy, запуск якої відбувся напередодні з мису Канаверал (Флорида), вивела в космос електричний спорткар Tesla Roadster вишневого кольору. Відеозапис польоту «Тесли» в космосі Маск виклав у своєму Twitter.

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Фото з салону кабріолета, в якому сидить манекен, з видом на космос миттєво перетворилося на жартівливі меми від користувачів соцмереж. Ось деякі з них:

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