На Львівщині автобусну зупинку поставили "спиною" до дороги і "обличчям" до кладовища (відео)

11:19, 07 лютого 2018
Курйози
4618 0

Читайте такожУ Стамбулі автобус врізався у зупинку, є загиблі (відео)

Місцеві вже сміються з інженерів. Але логічне пояснення такого розвороту виявляється є.

Як з'ясувалося, інженер-будівельник Тарас Куйбіда нещодавно побував у Канаді і він перейняв цей досвід країн світу, які в цілях безпеки влаштовують зупинки спиною до проїжджої частини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #зупинка на Львівщині