На Львівщині автобусну зупинку поставили "спиною" до дороги і "обличчям" до кладовища (відео)
11:19, 07 лютого 2018Курйози
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Місцеві вже сміються з інженерів. Але логічне пояснення такого розвороту виявляється є.
У місті Золочів на Львівщині автобусну зупинку розгорнули не до проїжджої частини, а до цвинтаря.
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Місцеві вже сміються з інженерів. Але логічне пояснення такого розвороту виявляється є.
Як з'ясувалося, інженер-будівельник Тарас Куйбіда нещодавно побував у Канаді і він перейняв цей досвід країн світу, які в цілях безпеки влаштовують зупинки спиною до проїжджої частини.
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