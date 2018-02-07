На Львівщині автобусну зупинку поставили "спиною" до дороги і "обличчям" до кладовища (відео)

Місцеві вже сміються з інженерів. Але логічне пояснення такого розвороту виявляється є.

У місті Золочів на Львівщині автобусну зупинку розгорнули не до проїжджої частини, а до цвинтаря.

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Місцеві вже сміються з інженерів. Але логічне пояснення такого розвороту виявляється є.

Як з'ясувалося, інженер-будівельник Тарас Куйбіда нещодавно побував у Канаді і він перейняв цей досвід країн світу, які в цілях безпеки влаштовують зупинки спиною до проїжджої частини.