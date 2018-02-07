Хитрий вовк "повстав із мертвих", щоб помститися мисливцеві (відео)
14:10, 07 лютого 2018Курйози
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Застрелений вовк лежить нібито мертвим на снігу й стікає кров’ю, та варто було мисливцю підійти, як він "оживає".
Вовк несподівано "ожив" / Скріншот
У мережі з’явилося відео, на якому вовку в Казахстані вдалося перехитрити мисливців, удавши мертвого.
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Як можна побачити на записі, тварина поранена у шию й здається мертвою. Так коли мисливець підходить до неї та штовхає ногою, вовк одразу атакує чоловіка.
Хижаку навіть вдалося повалити мисливця на сніг, але товариші змогли врятувати його.
Спочатку ролик з'явився на сторінці kaztwitter в Instagram. Місцеві ЗМІ повідомили, що тварина потім загинула. Мисливці не постраждали.
Як повідомляв УНІАН, жителі Казахстану знаходять закрижанілі трупи тварин, померлих від сильних морозів.
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