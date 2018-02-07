Хитрий вовк "повстав із мертвих", щоб помститися мисливцеві (відео)

14:10, 07 лютого 2018
Курйози
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Вовк несподівано

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Як можна побачити на записі, тварина поранена у шию й здається мертвою. Так коли мисливець підходить до неї та штовхає ногою, вовк одразу атакує чоловіка. 

Хижаку навіть вдалося повалити мисливця на сніг, але товариші змогли врятувати його.

Спочатку ролик з'явився на сторінці kaztwitter в Instagram. Місцеві ЗМІ повідомили, що тварина потім загинула. Мисливці не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, жителі Казахстану знаходять закрижанілі трупи тварин, померлих від сильних морозів.

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Теги: #вовк і мисливець#вовк ожив#вовк у Казахстані