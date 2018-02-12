"До свиданья наш ласковый Миша": соцмережі бурхливо обговорюють вигнання Саакашвілі з України
19:33, 12 лютого 2018Курйози
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Соціальні мережі бурхливо відреагували на ці події. Однак в основному, люди досить іронічно відгукувалися про затримання Саакашвілі.
У соцмережах обговорюють вигнання Саакашвілі / Facebook
Затриманого вдень 12 лютого в столичному ресторані "Сулугуні" екс-президента Грузії і лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі відправили літаком до Польщі в рамках реадмісії - повернення нелегального мігранта в країну, з якої він прибув.
Соціальні мережі бурно відреагували на ці події. Однак в основному, люди досить іронічно відгукувалися про затримання Саакашвілі.
Ну шо, поляки, прийняли закон проти нашого Бандери? Нате вам подаруночок #Саакашвілі— Konstantin Kukuškin (@KKKukushkin) February 12, 2018
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