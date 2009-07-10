Рейтинг найнестерпніших туристів
Очолили... французи!
За результатами опитування дослідницької компанії TNS (Taylor Nelson Sofres) найнестерпнішими туристами визнані французи, повідомляє AFP.
При складанні рейтингу представники TNS попросили співробітників 40 тисяч готелів оцінити за дев`ятьма показниками туристів з 27 країн. Серед інших до критеріїв увійшли готовність до великих витрат, дотримання чистоти, суми чайових, вміння поводитися і вміння одягатися.
Туристи з Франції, які зайняли останній рядок списку, були охарактеризовані як безцеремонні, неохайні, скупі на чайові туристи, які, до того ж з величезними проблемами розмовляють мовою країни, куди приїхали.
Очолили ж рейтинг туристи з Японії. За словами співробітників готелів, від тихих, акуратних і скромних японців надходить найменша кількість скарг. Саме за останнім показником верхнім рядком списку японцям поступилися туристи з Канади, готові почати скаржитися, як тільки їх щось не влаштує в обслуговуванні.
Британці, всупереч стереотипу любителів пива і скандалістів, також були охарактеризовані як тихі і ввічливі. Мандрівних американців відзначили за їх ентузіазм в освоєнні іноземної мови і щедрі чайові, хоча визнали галасливими, неакуратними і такими, що одягаються без смаку.
В кінці списку поряд з французами розмістилися іспанці і греки.