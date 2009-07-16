Американець купив пачку сигарет за 23 квадрильйона доларів

У американця в штаті Нью-Гемпшир на бензоколонці за пачку сигарет з банківської карти списали суму 23 148 855 308 184 500 доларів, яка приблизно в 20 разів перевищує розмір державного боргу США.

«Я вирішив, що хтось купив Європу за моєю кредиткою», - сказав потерпілий Джон МУШИНСЬКІ, відзначає «Газета.ру».

За його словами, Bank of America тільки через дві години пояснень визнав помилку.

Наступного дня рахунок Дж.МУШИНСКІ був виправлений. Банк, проте, як і раніше вважає винним в інциденті виробника карток Visa, а Visa звинувачує банк.