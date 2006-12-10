Конкурс ”Міс Франція-2007” виграла студентка (фото)

Вісімнадцятирічну студентку з Пікардії Рашель Легрен-Трапані (Rachel Legrain-Trapani) названо переможницею конкурсу "Міс Франція-2007", за фіналом якого мільйони телеглядачів могли спостерігати у суботу ввечері.

Струнка зеленоока брюнетка 1,80 метра на зріст тепер представлятиме Францію на європейському конкурсі краси. Крім корони, прикрашеної кількома сотнями каменів, воладарка титулу "Міс Франція-2007" отримала в своє розпорядження квартиру в Парижі і цінні подарунки на суму 140 тисяч євро.

У конкурсі, фінал якого проходив у Пуатьє, на заході країни, брали участь представниці 37 регіонів Франції, зокрема з її заморських департаментів і територій.

Впродовж вечора дівчата демонстрували різне вбрання і прогулювалися по сцені в купальниках-бікіні, які були дозволені регламентом французького конкурсу краси всього рік тому. Дефіле супроводжувалося показом сюжетів, у яких представниці різних регіонів розповідали про переваги своїх рідних місць, їх звичаї і традиції.

Переможниця визначалася спільним рішенням жюрі, що складалося з відомих представників шоу-бізнесу, публіки в залі і телеглядачів, які спостерігали за ходом конкурсу в ефірі і мали можливість висловити свої симпатії за допомогою телефонного голосування.

У фінальній частині конкурсу студентка з Пікардії змогла випередити володарок чотирьох інших регіональних титулів - "Міс Лімузен", "Міс Реюньйон", "Міс Париж" і "Міс Аквітанія".

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