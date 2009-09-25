В Індонезії народилася дитина вагою понад 8 кг

В одній з клінік Індонезії в місті Кісаране народилося немовля вагою 8,7 кг

Як передає Бі-Бі-Сі, його мати страждає на цукровий діабет - саме це, за словами лікарів, стало причиною рекордного розміру новонародженого - 62 сантиметри.

Дитина з`явилася на світ у результаті кесаревого розтину - операція тривала 40 хвилин. Як заявив представник клініки, і мати, і дитина в прекрасному стані, їх здоров`я не викликає побоювань.