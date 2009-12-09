Україна таки пропустила верблюдів з Росії
13:09, 09 грудня 2009Курйози
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Тварин везуть до Болгарії
Українські прикордонники пропустили через Україну російську вантажівку з 20 верблюдами, якій 7 грудня було відмовлено у в’їзді через відсутність дозволу на транзит.
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.
Зокрема, за даними прикордонників, вчора о 19.40 після оформлення необхідних документів та усунення недоліків, вказаних українськими контрольними службами, через пункт пропуску «Успенка», що на Донеччині, в Україну в’їхала вантажівка «ДАФ», якою везли 20 верблюдів. Тварин для циркової дресури перевозять з Владикавказу (Росія) в Софію (Болгарія) транзитом через нашу державу та Молдову.
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