Шварценеггер одержав подарунок від Донбасу

Губернатор американського штату Каліфорнія, відомий актор Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР одержав подарунок від Донецької області – сувенірний варіант символу шахтарського регіону «Пальму Мерцалова»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на сесії Донецької обласної ради виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування, голова депутатської комісії з екології та природних ресурсів Микола ЗАГОРУЙКО.

За його словами, подарунок А.ШВАРЦЕНЕГГЕРУ - від імені жителів регіону і голови Донецької облради Анатолія БЛИЗНЮКА - було вручено в м. Копенгагені, де він брав участь в 15-й конференції сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату.

М.ЗАГОРУЙКО повідомив, що у саміті в м. Копенгагені брали участь два делегати від Донецької області.

«Наш символ Донбасу – «Пальму Мерцалова» з написом було вручено А.ШВАРЦЕНЕГГЕРУ», - сказав М.ЗАГОРУЙКО, зазначивши, що американський губернатор свого часу особисто запрошував на цю конференцію голову Донецької облради, але А.БЛИЗНЮК не зміг бути особисто присутнім на цій події.