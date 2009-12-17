Шварценеггер одержав подарунок від Донбасу

13:24, 17 грудня 2009
Курйози
1828 0

Символ вручили особисто

Губернатор американського штату Каліфорнія, відомий актор Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР одержав подарунок від Донецької області – сувенірний варіант символу шахтарського регіону «Пальму Мерцалова»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на сесії Донецької обласної ради виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування, голова депутатської комісії з екології та природних ресурсів Микола ЗАГОРУЙКО.

За його словами, подарунок А.ШВАРЦЕНЕГГЕРУ - від імені жителів регіону і голови Донецької облради Анатолія БЛИЗНЮКА - було вручено в м. Копенгагені, де він брав участь в 15-й конференції сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату.

М.ЗАГОРУЙКО повідомив, що у саміті в м. Копенгагені брали участь два делегати від Донецької області.

«Наш символ Донбасу – «Пальму Мерцалова» з написом було вручено А.ШВАРЦЕНЕГГЕРУ», - сказав М.ЗАГОРУЙКО, зазначивши, що американський губернатор свого часу особисто запрошував на цю конференцію голову Донецької облради, але А.БЛИЗНЮК не зміг бути особисто присутнім на цій події.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter