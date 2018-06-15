Поради: як правильно пити на Новий рік

Українці люблять бучні гуляння з міцними напоями, а враховуючи, що новорічні свята цього року триватимуть 10 днів, не зайвим буде завчасно подумати про мінімізацію наслідків впливу алкоголю на організм.

Брют – хороший аперитив

Ну який же новорічний стіл без шампанського?

– Я рекомендую почати зустріч Нового року келихом хорошого брюту – натурального сухого ігристого вина. Це хороший аперитив, – розповідає президент Всеукраїнської Асоціації винарів і сомельє Наталія Благополучна. – Але продовжувати ігристим вином гуляння буде дуже складно, потім можна перейти на білі сухі, рожеві сухі або червоні сухі вина, але не дуже насичені, а легші, щоб наступного дня було хороше самопочуття і не боліла голова

У кожного своя міра вживання алкоголю. Але існують універсальні “дози”, які благотворно впливають на організм. Наприклад, для здорового чоловіка денна норма сухого вина складає 300 мл. Тільки випивати його потрібно не за один раз, а в три прийоми. Для жінки трохи менше – 200 мл.

Незважаючи на зростання популярності різних коктейлів, експерти все ж таки не радять змішувати спиртні напої. А якщо ви вирішили продегустувати кілька вин, то пийте за зростаючою: кольору, солодкості, міцності, біле, рожеве, червоне.

– Люди, які п`ють натуральні столові вина, ніколи не бувають алкоголіками. Чого не можна сказати про тих, хто вживає міцний алкоголь або пиво, – ділиться директор Асоціації "Виноградарі й винарі України" Сергій Петренко. – У багатьох виноробницьких країнах дітям дають по чайній ложці червоного сухого вина. З одного боку, за своєю консистенцією воно схоже на грудне молоко матері, а з іншого – діти, які звикають до маленьких доз вина з дитинства, взагалі ніколи не стануть алкоголіками.

Про сумісність

– Всі ми в душі сомельє (фахівець з вин, міцних напоїв і сигар – Авт.), - жартує Благополучна. – Ніхто не подасть до оселедця солодке вино або до торта горілку.

Сомельє розповідають, що брют поєднується майже зі всіма стравами на новорічному столі: м`ясом, рибою, салатами. А ось до десерту краще подати напівсолодкі або солодкі вина.

Існують і певні принципи поєднання вина. Географічний: кухня країни – вина країни. Соусний: якщо готуєте страву із застосуванням вина у якості соусу, маринаду або відвару, то краще таке ж вино подавати до столу. Кольору (класичний) – біле вино до білого м`яса, червоне до червоного.

– Але враховується і технологія приготування страви, – відзначає Благополучна. – Наприклад, до жирної червоної риби, приготованої на грилі, дуже складно порекомендувати біле сухе вино. А ось молоде рожеве або червоне сухе чудово поєднуватиметься.

А загалом фахівці радять не боятися експериментувати: краще поєднання те, яке подобається вам.

Як зменшити вплив алкоголю

Відомий терапевт, лікар у третьому поколінні Борис Скачко радить перед вживанням алкоголю запастися білковими продуктами – поїсти м`яса, риби, яєць, птиці. Зв`язуючись білком, алкоголь швидко не всмоктуватиметься в кров. А ось від традиційних салатів на початку трапези варто відмовитися.

– У жодному випадку не салати і винегретики, як у нас прийнято, – застерігає Скачко. – Салат у поєднанні зі спиртними напоями швидко збільшує рівень алкоголю в крові і потрапляє в печінку. Поширена помилка, що перед вживанням алкоголю потрібно з`їсти якийсь жир, щоб був бар`єр. Жир чудесно розчиняється в алкоголі і разом з ним потрапляє в кровеносну систему. Він йде повз печінку до легень. Так, печінці легші, але п`ють алкоголь, щоб отримати розслабляючий ефект, а не для того, щоб його випаровувати в навколишнє середовище. Це може бути добре в Рік дракона.

Абсорбенти на зразок активованого вугілля або ентеросгеля так само актуальні. Якщо ви наперед знаєте, що наполегливі друзі все ж таки примусять спожити більше норми, краще відразу киньте у шлунок 5-10 пігулок. Алкоголь зв`язуватиметься в кишечнику. І ви питимете і не п`янітимете.

Якщо все-таки перебрали.

Тоді найпростіший “ресторанний” спосіб – два пальці в рот. Лікарі радять вжити слабкого розчину марганцівки, але тільки без осаду, тому що кристали марганцю пропалюють слизову оболонку шлунку.

– Дві краплі нашатирного спирту у воду – гидота рідкісна, але теж допомагає. Витвережує швидко, – розповідає Скачко. – Можна щось кисле. Лимонний сік з водою або яблучний оцет – будь ласка.

Найкращий спосіб боротьби з похміллям традиційний – розсіл. Якщо у вас залишився холодець, він теж згодиться, його можна розтопити і випити такий супчик. А ось кофеїном з похмілля балуватися не варто.

– Жодного чаю, у тому числі й зеленого, і кави! – застерігає Скачко. – Наступного дня після прийому алкоголю з`являються елементи набряку мозку через інтоксикацію: головний біль, червоні очі, немає настрою. А кофеїн у будь-якому вигляді підсилює притік крові і можна таким чином заробити інсульт.

Фахівці, певна річ, радять не зловживати з їжею і напоями і лякають тяжкими наслідками.

– Переївши і перепивши, можна і з гострим панкреатитом опинитися в хірургічному відділенні, – розповідає лікар. – А через різке підвищення в`язкості крові можна потрапити в кардіологію або неврологію з інфарктом або інсультом.

Психологи рекомендують

Випити в міру радять навіть психологи. Керівник Київського гештальт-інституту організаційного консультування Дмитро Чамара запевняє, що “розрядка алкоголем” просто необхідна.

- Вживання алкоголю – хороший варіант для зняття всіх соціальних заборон. Коли ми випиваємо, то стаємо веселіші, розкутіші, нам простіше спілкуватися. Споживання алкоголю – це ритуал, який дозволяє зближуватися з людьми. У нашому суспільстві багато обмежень. Щоб з ними впоратися, люди вдаються до спиртних напоїв. Якби не було свята, у людей наростав би конфлікт між свідомою і несвідомою сферою. Несвідома хоче свободи, спокійного спілкування, безпеки, а свідома піклується про те, як треба себе поводити в суспільстві. І якщо не буде розрядки святом, то цей конфлікт наростатиме, і у людини, відповідно, наростає напруга, яка може виливатися у якісь неврози.

Тож пийте на здоров`я і міру знайте!

Анна Ященко