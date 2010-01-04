Прем'єр Британії очолив список найгірш одягнених чоловіків

Прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун очолив список найгірше одягнених чоловіків року за версією британського видання журналу GQ. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Браун, що займав за підсумками 2008 року третє місце, вирвався вперед завдяки тому, що є "чим завгодно, окрім зразка британського стилю".

У десятку найгірш одягнених знаменитостей за версією GQ також увійшли комедійний актор Рассел Бранд, північнокорейський лідер Ким Чен Ір, мер Лондона Борис Джонсон і президент Франції Ніколя Саркозі. Про останнього журналісти написали, що йому, можливо, "варто трохи менше піклуватися про зріст і більше про стиль".

Тим часом найбільш стильним чоловіком, на думку співробітників GQ, є 23-річний актор Роберт Паттінсон, зірка серіалу про вампірів "Сутінки". На другому місці - учасники колективу Take That, на третьому - соліст Arctic Monkeys Алекс Тернер.

У десятку кращих увійшли актор Деніел Крейг, чоловік Елтона Джона Девід Ферніш, футболіст Девід Бекхем і лідер британської Консервативної партії, а також головний опонент Брауна Девід Кемерон. Він опинився на восьмому місці в списку.