Прем'єр Британії очолив список найгірш одягнених чоловіків

09:48, 04 січня 2010
Курйози
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Версія журналу GQ

Гордон Браун
Прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун очолив список найгірше одягнених чоловіків року за версією британського видання журналу GQ. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Браун, що займав за підсумками 2008 року третє місце, вирвався вперед завдяки тому, що є "чим завгодно, окрім зразка британського стилю".

У десятку найгірш одягнених знаменитостей за версією GQ також увійшли комедійний актор Рассел Бранд, північнокорейський лідер Ким Чен Ір, мер Лондона Борис Джонсон і президент Франції Ніколя Саркозі. Про останнього журналісти написали, що йому, можливо, "варто трохи менше піклуватися про зріст і більше про стиль".

Тим часом найбільш стильним чоловіком, на думку співробітників GQ, є 23-річний актор Роберт Паттінсон, зірка серіалу про вампірів "Сутінки". На другому місці - учасники колективу Take That, на третьому - соліст Arctic Monkeys Алекс Тернер.

У десятку кращих увійшли актор Деніел Крейг, чоловік Елтона Джона Девід Ферніш, футболіст Девід Бекхем і лідер британської Консервативної партії, а також головний опонент Брауна Девід Кемерон. Він опинився на восьмому місці в списку.

 

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