Прем'єр Британії очолив список найгірш одягнених чоловіків
Версія журналу GQ
|Гордон Браун
Браун, що займав за підсумками 2008 року третє місце, вирвався вперед завдяки тому, що є "чим завгодно, окрім зразка британського стилю".
У десятку найгірш одягнених знаменитостей за версією GQ також увійшли комедійний актор Рассел Бранд, північнокорейський лідер Ким Чен Ір, мер Лондона Борис Джонсон і президент Франції Ніколя Саркозі. Про останнього журналісти написали, що йому, можливо, "варто трохи менше піклуватися про зріст і більше про стиль".
Тим часом найбільш стильним чоловіком, на думку співробітників GQ, є 23-річний актор Роберт Паттінсон, зірка серіалу про вампірів "Сутінки". На другому місці - учасники колективу Take That, на третьому - соліст Arctic Monkeys Алекс Тернер.
У десятку кращих увійшли актор Деніел Крейг, чоловік Елтона Джона Девід Ферніш, футболіст Девід Бекхем і лідер британської Консервативної партії, а також головний опонент Брауна Девід Кемерон. Він опинився на восьмому місці в списку.